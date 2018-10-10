Suudi Arabistan’ın ABD’deki büyükelçisi açıkladı: Türkiye’deki soruşturmaya Suudiler de katılacak

Suudi Arabistan'ın Washington'daki Büyükelçisi Prens Halid Bin Salman, Türkiye'de Türk kolluk gücü tarafından yürütülen kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına Suudi polisinin de katılacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Kralı Salman’ın küçük oğlu olan Prens Halid Bin Salman, dün yayınladığı Kaşıkçı konusundaki mesajda, Suudi hükümetinin Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak Türk yetkililerle “tam işbirliği içinde olduğunu vurguladı ve “Türk hükümetinin onayı da alınarak, Türkiye’ye Türk polisiyle birlikte soruşturmada çalışmak üzere bir Suudi güvenlik timi gönderildi” denildi.

“GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZA RAĞMEN KAŞIKÇI SUUDİ VATANDAŞI”

Suudi Büyükelçi mesajında, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın mevcut Suudi hükümetiyle “görüş ayrılıkları” olduğuna da vurgu yaptı. Prens Halid bin Salman, “Cemal’in Suudi Arabistan’da pek çok arkadaşı var. Görüş ayrılıklarımıza rağmen bu arkadaşlardan biri de benim. Cemal, kendi deyimiyle ülkesinden kendi kendisini sürgün etti” ifadesini kullandı.

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İSİM VERMEDEN TÜRKİYE’Yİ ELEŞTİRDİ

Suudi Büyükelçi’nin mesajında isim vermeden, Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin Türk yetkililer tarafından sızdırılan bilgiler de eleştirildi. Prens Halid Bin Salman, “Cemal’in nerede olduğuna ve başına ne geldiğeine ilişkin birkaç gündür kötü niyetli bilgi sızdırmalar ve çirkin söylentiler duyuyoruz. Normalde, hayatının büyük bölümünü ülkesine hizmete adamız kayıp bir Suudi vatandaşının akıbeti konusundaki bu çirkin söylentilere yanıt vermezdim. Ancak şunu söyleyebilirim; Suudi Arabistan’daki ailesi de, biz de çok endişeliyiz” dedi.

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Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na girdikten sonrası için Türkiye’den çeşitli bilgiler geldiğine dikkat çeken Suudi Büyükelçi, “Türkiye’den gelen ilk bilgilerde yer alan, Kaşıkçı’nın Konsolosluk’ta gözaltına alındığı ya da öldürüldüğü tamamen yalandı. Suudi hükümet yetkililerinin konuya ilişkin açıklamalar yapmaya başlamasıyla birlikte, suçlamalar Kaşıkçı’nın Konsolosluk’ta alıkonulduğuna dönüştü. Türk yetkililer ve Türk medya mensuplarının Konsolosluğa girmesine izin verilmesinin ardından da bu suçlamalar yeniden değişip, Kaşıkçı’nın Konsolosluk’ta, çalışma saatleri ve binaya girip çıkan onlarca çalışan ya da ziyaretçi varken öldürüldüğüne ilişkin çirkin suçlamalara dönüştü. Bu suçlamaların ardında kimler var, neyin peşindeler bilmiyorum, aynı zamanda aldırmıorum da. Benim aldırdığım, Cemal’in iyi olması ve hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkması” dedi.

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Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na ilk kez gitmediğine de dikkat çeken Suudi Büyükelçi, “Cemal, güvenliği Suudi hükümeti için büyük önem taşıyan bir Suudi vatandaşıdır” dedi.