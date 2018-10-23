Suudi Kralı’ndan Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Suudi Kralı Selman açıklamalarda bulundu. Reuters'ın son dakika haberinde Suudi Arabistan Kralı, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olan herkesin cezalandırılacağını duyurduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kaşıkçı konusundaki açıklamalarının ve uluslararası kamuoyunda çıkan haberlerin ardından Suudi Arabistan Kralı Selman açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan Kralı Salman başkanlığında toplanan kabine gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinde sorumlu olanlardan ve sorumluluklarını yerine getiremeyenlerden kim olurlarsa olsunlar hesap soracağını belirtti. Önce Türk makamların Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğü iddiasını yalanlayan Suudi Arabistan, uluslararası tepkinin artmasının ardından hafta sonunda Kaşıkçı’nın konsoloslukta bir arbede sırasında öldürüldüğünü itiraf etmişti.

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