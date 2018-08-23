TIME Dergisi, Trump’ı ‘batırdı’

ABD'de yayınlanan TIME Dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili ilginç bir kapak yayımladı. Dergi, Trump'ı 'batıran' bir karikatüre kapağında yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatının itirafçı olmasıyla birlikte ‘Trump azledilecek’ konusu ABD gündeminde geniş bir şekilde tartışılırken, TIME dergisi kapağına Trump’ın Oval Ofis’te boğulduğunu simgeleyen bir kapak hazırladı. Kapakta ‘Dipte’ yorumu yapıldı.

2017’NİN DEVAMI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Trump’ı ‘batıran’ kapağa yer veren derginin son sayısının, daha önceden Trump’ı masasında ‘fırtınaya tutulmuş’ bir halde gösteren bir şekilde yer veren 27 Şubat 2017’de yayınlanan sayının devamı olduğu belirtildi.

KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Kapaklar Tim O’Brien tarafından tasarlanırken seride, Trump’ın karşılaştığı sorunlar gösterilmeye çalışılıyor. Konuyla ilgili makalede, yeni karikatürün, devlet başkanının son zamanlarda karşılaştığı pek çok ‘endişe verici’ olaya işaret etmek için yapıldığı belirtiliyor.