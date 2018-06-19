Tinder’dan tanıştı… İkinci buluşmadan günler sonra…

ABD'de çöpçatanlık uygulamasından tanıştığı kadınla buluştuktan sonra ortadan kaybolan Sydney Loofe'un, kadın ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşanan olayda 24 yaşındaki Sydney Loofe, geçtiğimiz yıl kasım ayında çöpçatanlık uygulaması Tinder’da bir kadınla tanıştı.

24 yaşındaki Bailey Boswell’la buluşan Loofe, ikinci buluşmadan sonra ise ortadan kayboldu. Aile işe gitmeyen ve haber alamadıkları kızları için polise başvurdu. Genç kadının cesedi, günler sonra bir çöp konteynerinde bulundu.

Loofe’un son görüşmeleri ve sosyal medya hesapları incelenirken, oklar Bailey Boswell’ın üzerine döndü. Loofe’un en son Boswell’a görüştüğü belirlenirken, Boswell’ın 51 yaşındaki sevgilisi Aubrey Trail’in de işin içinde olduğu ortaya çıktı.

İkili tutuklanırken olayla ilgili dava geçtiğimiz günlerde görülmeye başlandı. Bosswell ve Trail iddiaları başta reddederken, daha sonra üçlü ilişki yaşadıklarını ve cinayeti işlediklerini itiraf etti.