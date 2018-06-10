Tokalaşma savaşında bu sefer Macron galip geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kanada’da düzenlenen G7 zirvesindeki el sıkışması sosyal ağ kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmadı. İkili görüşmelerde sık sık tokalaşma polemiğine giren iki siyasetçinin mücadelesinden bu sefer Fransa Cumhurbaşkanı galip ayrıldı.

The Telegraph'ın aktardığına göre zirvede bir araya gelen iki lider, ‘doğru şeyler söyledi, ancak tokalaşmaları, ikisinin kesinlikle aynı frekansta olmadıklarını gösterdi'. Habere göre önce Macron, Trump'ın dirseğini kavradı, ardından tokalaşmak için elini uzattı. ‘O benim dostum' diyen Trump da elini uzatınca Macron, ABD liderinin elini sıkıca tuttu ve uzun süre bırakmadı. Trump nihayet elini kurtardığında elinin üzerindeki parmak izi objektiflere yansıdı.

Gazeteci Chungyan Chow, “Güçlü el sıkışmasıyla ünlü olan Trump, Emmanuel Macron'un kurbanı oldu. Bakınız, Fransız zavallı Donad'ın elinde nasıl bir iz bıraktı” yorumunda bulundu. UnsilentMajority adlı kullanıcıysa, “Macron, G7 zirvesindeki el sıkışma sırasında Trump'a neler düşündüğünü kesinlikle hissettirdi” ifadelerini kullandı. Nick Wenmaekers, “Macron el sıkışma oyununu kazandı” diye yazdı.

ABD'li analist Susan Hennessey ise, “Trump'a karşı konulabilir ve aynı zamanda Macron'un gösterişli maçoluğu, nahoş ve yapıcılıktan uzak bir hareket olarak görülebilir” ifadelerini kullandı.