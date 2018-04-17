Tribünde Esad şoku… Tişörtteki ayrıntı dikkat çekti

ABD, İngiltere ve Fransa ortaklığında Suriye'ye düzenlenen operasyonun yankıları sürerken, İngiltere'de çekilen bir fotoğraf ülkenin gündemine oturdu.

Suriye’de kimyasal silah saldırısı sonrası 70’den fazla kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce kişi yaralanmıştı. Saldırıya sert tepki gösterilirken, ABD, İngiltere ve Fransa ortak operasyon kararı aldı. 3 gün önce düzenlenen operasyonda havadan ve denizden atılan roketlerle kimyasal silah depolarının vurulduğu açıklandı.

Operasyonun yankıları sürerken, bombardımandan yalnızca saatler sonra İngiltere’de çekilen bir görüntü ülkenin gündemine oturdu. Cumartesi günü Londra’da oynanan Crystal Palace-Brighton maçında bir taraftarın giydiği tişört dikkatli bir muhabirin gözünden kaçmadı. Üzerinde ‘Esad’ı destekliyorum’ yazan tişört giyen taraftar, fotoğrafının çekildiğini fark edince yumruklarını havaya kaldırarak sevinç gösterisinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki operasyon sonrası attığı tweet’te İngiltere’ye teşekkür etmiş, “Operasyon mükemmel şekilde uygulandı. Fransa ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç olamazdı. Görev başarıyla tamamlandı” yazmıştı.