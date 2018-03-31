Trump’a veda sırasında şok… Öpmek istedi ama…

ABD Başkanı Donald Trump ile görevinden ayrılan Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks'in vedalaşma anı dünya basınının gündemine oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, seçim çalışmaları döneminde iletişim danışmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda da eski bir model olan Hope Hicks, Trump’a en sadık isimlerin başında gösteriliyordu.

Seçimlerden sonra Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görev yapan Hicks, uzun süren spekülasyonların ardından Mart ayının başında istifa kararı aldı. Trump ailesiyle öğrencilik yıllarından beri yakın olan Hicks, 3 yılı aşkın süredir Trump’la çalışıyordu ve ABD basınında, “Trump’a en çok dayanabilen kurmay” olarak tanımlanmıştı.



Hicks, çarşamba günü Beyaz Saray’a gelerek çalışma arkadaşları ve Trump’a veda etti. Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarını karşısında bulan Hicks, Başkan Trump’la birlikte kameralar karşısına geçti.

Trump samimi bir şekilde elini tuttuğu Hicks’i öperken, ardından gazetecilere eliyle Hicks’i işaret etti. Aralarında kısa bir diyalog geçen ikili ayrılmaya hazırlanırken, Trump elini tutmaya devam ettiği Hicks’i ikinci kez öpmek için hamle yaptı. Ancak eski model Trump’tan önce davranarak kendisini geri çekti. Hazırlıksız yakalanan Trump neye uğradığını şaşırırken, bozuntuya vermemeye çalışarak gazetecilerin karşısından ayrıldı.



Trump’ın bu talihsiz girişimi ve Hicks tarafından savuşturulması ABD ve İngiliz basınının da diline düştü. Sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan olay için ‘Trump umduğunu bulamadı’ yorumu ağır bastı.

ABD’de büyük tartışma yaratan ve Trump’ın Beyaz Saray’daki yaşamını konu alan ‘Fire and Fury’ adlı kitapta, Hicks ve Trump’ın ilişki yaşadığı iddia edilmişti.