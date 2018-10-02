Türk yolcu uçağı Zagreb’e acil iniş yaptı

İstanbul Sabiha Gökçen'den, Fransa'nın Paris kentine giden yolcu uçağının, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bulunan Franjo Tudjman Havalimanı'na acil iniş yaptığı açıklandı. Yolcuların sorunsuz olarak uçaktan tahliye edildiği bildirildi.

Bir Türk uçağı, motorunda çıkan arıza dolayısıyla Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e iniş yaptı. Uçakta yaşanan arıza, uçağın içinde dumanın ortaya çıkmasına yol açtı.

Olay sırasında yaralanan olmadığını belirttildi.

ACİL İNİŞ YAPAN UÇAKLA İLGİLİ PEGASUS’TAN AÇIKLAMA

Şirketten yapılan açıklamada, “Pegasus Hava Yolları’na ait PC1135 nolu Boeing 737-800 tipi TC-AMP tescilli İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly uçağımızda, uçuş sırasında misafirlerimizin çantasında bulunan elektronik sigara alev almıştır. Pilotlarımızın yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağımız Zagreb Havalimanı’na iniş yapmıştır. Uçakta bulunan bütün misafirlerimiz güvenli bir şekilde uçaktan indirilmiş olup, hiçbir misafirimizin herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır” denildi. DHA