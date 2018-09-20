Ünlü şarkıcı hayranlarını korkuttu

Kosovalı ünlü şarkıcı Dua Lipa sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkuttu. Bir konser için gittiği Tayvan'da oldukça yüksek bir yamacın kenarındaki manzara bölümünde tırabzanlara oturan Dua Lipa'ya çok sayıda, "Dikkatli ol" ve "Hemen oradan in" yorumu geldi.

Son dönemlerin gözde popçularından Dua Lipa, Instagram’da ortalığı karıştırdı. Bir dizi konser vermek için Tayvan’da bulunan 23 yaşındaki şarkıcı Taipei’den bir poz paylaştı.

Dua Lipa, gökdelenlerin olduğu bölgedeki bir yamaca tırmandı ve buradaki tırabzanlara çıkarak oturdu. Öpücük yaparken çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Taipei’deki Fil Dağı’nın tepesine çıktım” yorumunu yazdı.

Dua Lipa’nın fotoğrafı hayranları arasında panik yarattı… Genç şarkıcının hayranları, Dua Lipa’nın sağlığından endişe ederek, “Seni görünce tüylerim diken diken oldu”, “Birkaç santim sağa giderse düşecek”, “Aman dikkatli ol” ve “Hemen oradan aşağı in ve bir daha çıkma” gibi yüzlerce mesaj attı.