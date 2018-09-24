Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Venezeula, Maduro’ya suikast girişimi için 3 ülkeyi işaret etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişiminde üç Latin Amerika ülkesinin diplomatlarının rol oynamış olabileceği iddia edildi.

android-time 23:29 24 Eylül 2018
Haberler Dünya
Venezeula, Maduro’ya suikast girişimi için 3 ülkeyi işaret etti
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişiminde üç Latin Amerika ülkesinin diplomatlarının rol oynamış olabileceği iddia edildi.

Venezuela İletişim Bakanlığı yetkilisi Jorge Rodriguez, başkent Caracas’ta Kolombiya, Şili ve Meksika büyükelçiliklerinde çalışan personelin, suikast girişimini düzenleyenlere ya destek verdiklerini ya da yardım etmek istediklerini söyledi.

Rodriguez, suikast girişimiyle ilgili gözaltına alınanlardan birinin, ifadesinde, saldırıda Şili Büyükelçiliğinin rolü olduğunu ima ettiğini, diğerlerinin de Kolombiya sınırı yakınında eğitildiklerini itiraf ettiklerini kaydetti.

Latin Amerika ülkelerinin yönetimlerine konuyla ilgili soruşturma başlatmaları çağrısında bulunan Rodriguez, “Tutukluların itiraflarını, Meksika, Şili ve Kolombiya dışişleri bakanlarına sunmaya hazırız” diye konuştu.

İLGİLİ HABERÇavuşoğlu'nun Maduro ziyaretine 'Diriliş' damga vurduÇavuşoğlu'nun Maduro ziyaretine 'Diriliş' damga vurdu

ÜLKELER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Venezuelalı yetkililerin, suikast girişimiyle ilgili dün üç kişiyi daha gözaltına aldığı belirtildi. Kolombiya, Şili ve Meksika hükümetleri ise Rodriguez’in suçlamalarını reddetti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya, ağustosta başkent Caracas’ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro’nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine “Tişört Giyen Askerler” adını veren bir grup, Twitter’da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti. AA

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Son güncelleme: android-time 23:3124.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar