15 tatili ne zaman? Yarıyıl tatili tarihi belli oldu! 2018-2019 sömestr tatil tarihi…

"2018-2019 sömestr tatili ne zaman" sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Eylül ayından beri çalışmalarının sonuçlarını karneleri ile alacak öğrenciler eğitim öğretim yılının yarısını tamamlayacak. Okulların yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapacak belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr ne zaman?

Yarıyılın sonuna doğru yaklaşırken okulların yarı yıl tatili ne zaman merak edilmeye başlanıyor. Okulların sömestr tatilen gireceği, öğrencilerin de karnelerini alacağı 15 tatili sabırsızlıkla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabını verdi. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr ne zaman?

2018-2019 YARIYIL SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

OKULLAR AÇILANA KADAR NELER YAPILABİLİR?

Yoğun bir eğitim öğretim dönemini tamamlayarak tatile hazırlanıldığını ifade eden Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, öğrencilere yönelik “Karnelerinizi alacak, bir dönemin çalışmalarının ilk sonuçlarını göreceksiniz. Karne notları ne başarının ne de başarısızlığın biricik göstergesidir. Öğrenme sürecindeki eksiklerimizi ve öğrenme biçimlerimizi gözden geçirme fırsatıdır” dedi.

“Veliler, öğrenciler ve öğretmenler olarak, karnelerimizden kaba bir başarı ya da başarısızlık sonucu çıkarmaktan öte, kendine yetebilen toplumsal duyarlılıkları gelişmiş, değerlerini günlük hayatına yansıtabilen kişilikler inşa edebilmeyi hedeflemeliyiz.” değerlendirmesini yapan Güngör, “Unutmayalım ki bilgi eksikliğinin telafisi mümkün ama kişilik inşasının eksikliğinin telafisi kolay değildir” dedi.