KPSS lisans ve ÖABT sonucu sorgulama ekranı: Sonunda açıklandı!

Günlerdir beklenen haber geldi. 2018-KPSS Lisans / ÖABT Sınav Sonuçları açıklandı. Haberimizdeki linkten ÖSYM AİS sorgulama ekranına girebilir ve KPSS puanınızı öğrenebilirsiniz. Puanlarını öğrenen memur adaylarını şimdiden atama heyecanı sardı. ÖSYM'nin sonuçları beklenen tarihten erken açıklaması herkese sürpriz oldu. İşte KPSS lisans ve ÖABT sonucu sorgulama ekranı...

Memur olmak isteyenlerin günlerdir beklediği KPSS sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları açıklandı.

2018 KPSS SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nden TC kimlik numaranız ve şifrenizle KPSS lisans sonucunu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İşte 2018 KPSS sonucu sorgulama ekranı…

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.