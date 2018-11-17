2018 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? Gözler KPSS tercih kılavuzunda…

"KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?" soruları birçok KPSS adayı tarafından merak ediliyor. 2018 KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu bekliyor. Yerleştirmeler nasıl yapılıyor?

Aldıkları puanlara göre tercih yaparak kamuda memur ya da personel olarak yerleşme hayali kuran adaylar, ÖSYM resmi sitesinde KPSS 2018 tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. KPSS ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınava giren adaylar “KPSS tercihleri ne zaman” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte memur adayları için kritik önem taşıyan KPSS detayları…

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS 2018/2 tercih tarihleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan bilgilere göre Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başlığıyla gerçekleştirilen duyuruya göre süreç, 11 Aralık tarihinde başlayacak ve 20 Aralık tarihinde sona erecek. Kılavuz bilgileri de bu tarihlerde erişime açılacak.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.