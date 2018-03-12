AÖO sınavları ne zaman? Açık Öğretim Ortaokulu sınav giriş yerleri ve belgeleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Ortaokulu sınavı tarihleri değişti. Yaklaşan AÖO sınavı öncesi MEB yayınladığı yazı ile sınavların ertelendiğini duyurdu. AÖO sınav giriş yerleri ve belgeleri belli oldu mu? İşte AÖO sınavları, tarihi, giriş yerleri, ve belgeleri hakkında detaylar...

26 Ocak’ta son bulan kayıtların ardından AÖO öğrencileri 2. dönem sınav tarihini bekliyor. Öğrenciler 2. dönem sınavlarına hazırlanıyor. 17 Mart’ta yapılacak AÖO sınavları 31 Mart 2018 tarihine ertelendi. Peki AÖO sınav giriş yerleri ve belgeleri yayımlandı mı? İşte detaylar…

MEB'DEN YENİ AÖO TARİHİ AÇIKLAMASI

AÖO sınavlarının ertelenmesine dair MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Ortaokulu Sınavı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. AÖO 2. Dönem Sınavı için giriş yerleri 26 Mart 2018 tarihinde yayınlanacak olup, sonuçları da 19 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

Kredi sistemi üzerinden sınıf geçme sisteminin olduğu açık öğretim ortaokulu sınav takvimi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkartılmasının ardından bir lise diplomasına sahip olmanın yolu birinci derecede örgün eğitimden geçerken bir diğer seçenekte hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen açık ortaokul ve lise öğrenimi olmaktadır.