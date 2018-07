DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı…

400 bine yakın adayın ter döktüğü DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? soruları yanıt buldu. ÖSYM'nin verdiği tarih ne? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, sınav sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler...

DGS soru ve cevapları, sınava giren birçok adayın en çok merak ettiği konu. Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce vatandaşın sorguladığı DGS, ÖSYM’nin belirlediği sonuç açıklama tarihinde erişime açılacak. Peki, DGS sonuçları ile birlikte soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, resmi ağızlardan gelen bilgiler ve ayrıntılar…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 DGS sınav sonuçları ise ÖSYM’nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 16 Ağustos 2018 tarihinde erişime açılacak. Sınav soruları ve cevaplarının ise herhangi bir değişiklik olmazsa en geç 18 Ağustos 2018 tarihinde açıklanması öngörülüyor.

2017’DE 355 BİN ADAY SINAVA BAŞVURMUŞTU

Geçtiğimiz yıl düzenlenen sınava 355 bin aday başvururken, sınava giren aday sayısı 325 bin olarak açıklandı. Toplam 120 soru yöneltilen sınavda, sayısal testinde ortalama 7,575 olarak açıklanırken, sözel testinde bu rakam 23,914 olarak belirlendi. 2017 yılında sınava girmeyen aday sayısı 30 bin olarak duyurulmuştu.

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

DGS soru ve cevapları için net bir bilgi yok. Normalde sınav sonrası iki gün içerisinde DGS soru ve cevapları açıklanıyor. Sınavın 21 Temmuz’da yapılması nedeniyle 23 Temmuz’da soru ve cevapların açıklanamsı bekleniyor. DGS sonuçları ise 16 Ağustos’ta açıklanacak.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puan hesaplama işlemi için elbette başta sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Çoktan seçmeli testler ile alınmış puanlar ile hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar, ön lisans başarı puanları harmanlanarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak.

Örnek;

Dgs Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.