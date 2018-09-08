LGS 4. nakil sonuçları: MEB nakil sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı…

Milli Eğitim Bakanlığınca ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas dördüncü nakil sonuçları, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Lise 4. nakil sonuçları sorgulama işlemi E Okul giriş ile yapılmaktadır. LGS 4. nakil sonuçları MEB tarafından sabah saatlerinde açıklandı. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler ne olacak sorusu da önem kazananlar arasında. İşte sorgulama ekranı...

İstedikleri yerlere yerleşemeyen öğrenciler için 4. nakil başvurularını büyük bir ilgiyle bekliyor ve sonuçların nasıl sorgulanacağını araştırıyordu ve sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas dördüncü ve son nakil sonuçları açıklanmasıyla sorgulama ekranına birçok kişi akın etti. Haberimizde yer alan linkler üzerinden MEB 4. nakil sonuçları sorgulanabilir…

E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

MEB NAKİL SONUÇLARI

NAKİL DÖNEMİ SONU GELDİ

Dördüncü nakil döneminin tamamlanmasıyla yerleştirmeye esas nakil dönemleri sona erecek. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://e­okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sınavla yerleştirme yapılan okullardan fen, Anadolu, Anadolu imam hatip ve sosyal bilimler liselerinde doluluk oranı yüzde 100 oldu. Şimdiye kadar tercihte bulunan öğrencilerden 892 bin 461'i sınavsız, 122 bin 798'i sınavlı okullara olmak üzere toplam 1 milyon 15 bin 259'u istedikleri ortaöğretim kurumlarına kayıt hakkı kazandı. Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi gereği sınav veya yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, 10-14 Eylül'de il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek. İlgili komisyonlar tarafından bu öğrencilerin boş kontenjanı bulunan okullara yerleştirme işlemleri yapılacak. Adaylar, nakil sonuçlarını Bakanlığın “www.meb.gov.tr” internet adresinden öğrenebilecek.