MEB yeni tarihi yayınladı! BİLSEM sınavları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sonuç detayları…

BİLSEM sınav sonuçlarını merakla bekleyenleri heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha öncelerde yayınlanan sınav takvimide belirtilen tarih değiştirildi ve BİLSEM sınav sonuçlarının 16 Mart tarihinde açıklanacağı belirtildi. BİLSEM sınav sonuçlarının ardından yerleştirme heyecanı başlayacak...

BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar için sınav sonuçları bekleyişi bir süre daha ileri tarihe ertelendi. MEB tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre birkaç gün önce açıklanması beklenen sınav sonuçları 16 Mart tarihine ertelendi. Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonucunun açıklanmasının ardından BİLSEM sonuçları için yerleştirme aşamaları başlayacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Bilsem 2018 Grup Tarama Sınav Sonuçları 16 Mart 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek.

SONUÇLAR İÇİN MEB DUYURU YAPTI

İşte MEB duyusuru;

2017-2018 bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacaktır. Bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

BİLSEM EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bilsem’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem’ de, öğlenci ise sabah Bilsem’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30′ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.