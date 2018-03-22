MEBBİS Açık öğretim sınavı görevli öğretmen listeleri açıklandı… İşte MEBBİS giriş sistemi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları için görevlilik başvurusu yapan öğretmenlerin listeleri açıklandı. MEBBİS sistemi üzerinden duyurulan sonuçlar için onay işlemleri başladı. Açık lise sınavı görevli öğretmen listeleri ne zamana kadar onaylanabilecek? İşte listeler...

MEBBİS üzerinden giriş yaparak AÖL sınavlarında görevli olmak isteyen öğretmenlerin başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi öğretmenleri MEBBİS üzerinden giriş yaparak sınav görevlerini onaylamaları gerekiyor. MEBBİS sınavları için onay işlemleri 23 Mart tarihine kadar sürecek. Aşağıdaki link üzerinden MEBBİS sistemine erişebilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ

SINAV NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Açık lise sınavları 31 Mart ve 1 Nisan tarihinde gerçekleşecek ilk oturum saat 9:30’da gerçekleşirken ikinci oturumlar saat 14:00’te yapılacak.

SINAV GÖREVİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

MTAÖO için de Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim AUTOCAD sınavları için başvurular 23 Mart 2018 tarihi 23.59'a kadar devam edecek. İkinci onay ise 25 Mart 2018 23.59'a kadar devam edecektir. Bilgisayar kullanımı sınavı 1 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim AUTOCAD sınavı ise 15.00'da yapılacak.