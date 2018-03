Meslek liseliler için alan seçimi kılavuzu yayımlandı! 9. Sınıf meslek liseliler alan seçimi tercihleri ne zaman yapacak?

Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Liselerinin 9. sınıfını tamamlayacak öğrenciler alan seçimi ne zaman yapılacak merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu yayımladı. Meslek liseliler alan seçimini Mayıs ayında e-Okul üzerinden yapacak. İşte meslek liseliler alan seçimi tercihleri hakkında detaylar ve MEB tarafından yayımlanan kılavuz...

Meslek liseliler alan seçimi için gün sayıyor. Öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan nadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu dikkate alarak alan seçimlerini yapacak. Anadolu Teknik ve Anadolu meslek programları alanları ile ilgili tercihler 14-25 Mayıs arasında veli tarafından e-Okul sistemnden yapılacak. Meslek liseliler alan seçimi tercih detayları haberimizin devamında.

ALAN SEÇİMİ KOŞULLARI NELER?

Anadolu teknik programlarına, ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen

ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başvurabilir.

Öğrenciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyati

derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler.

9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyati derslerinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

ATP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları ve diğer okullarda

bulunan alanları da tercih edebileceklerdir.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

Tematik okulların bünyesinde bulunan Anadolu Teknik Programlarına şartları taşımak kaydıyla öncelikli olarak bu okulun öğrencileri yerleştirilecektir. Boş kontenjan

bulunması halinde diğer okullardan tercih eden öğrenciler yerleştirilecektir

KONTENJANLAR NASIL BELİRLENECEK?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Bakanlıkça alan/dal açma onayı bulunan

ATP ve AMP'nin 10 uncu sınıf seviyesinde meslek alanlarına alınacak öğrenci sayıları;

sektörün ihtiyacı, çalışma ve kapasite durumu, okulun fiziki şartları, öğretmen sayısı ve 9’uncu sınıfı başarı ile tamamlayan öğrenciler ile başka okullardan tercih yapacak

öğrencilerin de olabileceği dikkate alınarak belirlenecektir.

e-Okul Sisteminde meslek alanlarına; ATP'de her alan için en az bir şube, AMP'de ise 9

uncu sınıfı başarı ile tamamlayan öğrenci sayısından az olmamak üzere her alan için en az 10 (on) öğrencilik kontenjan tanımlanacaktır.