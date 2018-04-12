MSÜ sınav sonuçları sorgulama: ÖSYM sonuç sayfasında MSÜ sınav sonucu öğrenme

MSÜ sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında erişime açıldı. Sınavlarında ter döken öğrenciler MSÜ sınav sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyorlardı. ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklanacak olan MSÜ sonuçları saat 14:05 dolaylarında öğrencilerin erişimine sunuldu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2018-MSÜ adayları, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. İşte MSÜ sınav sonuçları ve tercih detayları...

ÖSYM sonuç sayfasından MSÜ sınav sonuçları erişime açıldı. MSÜ sınavları büyük heyecan yaratmış ve yurdun savunma kademelerinde görev yapmak isteyen adaylar MSÜ sınavlarında büyük çaba harcamıştı ve sonunda sonuç günü geldi. ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden kontrol edilecek olan MSÜ sınav sonuçları sonunda açıklandı, sonuçlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

MSÜ sınav sonuçları aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilecek. Sınav sonuçlarını kontrol için ÖSYM’nin aday işlemleri sistemine giriş yapılması gerekecek…

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ

2018-MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı (12.04.2018)https://t.co/KR42TMra11 — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 12 Nisan 2018

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giren adayların merak ettiği bir diğer konu ise, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı oldu. Milli Savunma Üniversitesi’nin tercihleri, sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak.

İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN KURULDU?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu. Üniversitede eğitim ve öğretime 12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle başlanmıştır.