MSÜ tercihleri ne zaman? MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

ÖSYM, MSÜ sınav sonuçlarını duyurdu. Sınav sonucunu öğrenen adaylar MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak merak ediyor. Milli Savunma Üniversite'sinde eğitim görmek isteyen adaylar sınav sonucunu ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Peki MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte tercih tarihi...

Heyecanla beklenen MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşıldı. Sonuç gününü bekleyen adayları şimdi de MSÜ tercih heyecanı sardı. Yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı sınavın sonuçlarına göre tercihler ne zaman yapılacak merak konusu oldu. İşte ÖSYM tarafından açıklanan MSÜ tercih tarihi…

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

MSÜ sınav sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz. Sonuçlar için ÖSYM’nin aday işlemleri sistemine giriş yapılmalı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ tercih işlemlerini adaylar 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek. 18 Mart 2018 tarihinde sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giren adayların merak ettiği bir diğer konu ise, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı oldu. Milli Savunma Üniversitesi’nin tercihleri, sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak.

İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN KURULDU?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu. Üniversitede eğitim ve öğretime 12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle başlanmıştır.