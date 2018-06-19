ÖGG 76. sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ÖGG sınavına giren adayların merakla araştırdıkları sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, 76. ÖGG sınav sonuç bilgisi için geri sayım başladı. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 76. Temel Eğitim Sınavı sonrasında sınav sonuçları araştırılıyor. İşte detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 76.Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarına dair merak edilen ayrıntılar. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Özel Güvenlik belgesine sahip olmak ya da sahip oldukları belgeleri yenilemek isteyen vatandaşların merakla araştırdığı ÖGG sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından neticelendirildikten sonra erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 08 Haziran Pazar günü 14.00’da gerçekleşen 76. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, kesin tarihi belli olmasa da önceki açıklama takvimlerine göre 17-18 Haziran tarihlerinde açıklanacağı beklenmekteydi ancak sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklandığı anda aşağıdaki linkte olacak.

ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA

76. TEMEL EĞİTİM SINAVININ TARİHİ DĞEİŞMİŞTİ

27 Mayıs 2018 Tarihindeki Özel Güvenlik 76.Temel ve 52.Yenileme Eğitimi Sınavı 03 Haziran 2018 Pazar Günü Saat 14:00’da yapıldı.