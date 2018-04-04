ABD’den Çin’e 10 kat büyüklüğünde cevap

Çin Trump'ın gümrük duvarı hamlesine yanıt verdi. Aralarında bulaşık makinesi ve televizyon gibi dayanıklı tüketim mallarının bulunduğu 1300 ürüne yüzde 25 vergi getirildi. Çin ABD'den gelen 130 ürüne karşı gümrük duvarlarını yükseltmişti.

Çin'in ABD'den gelen 130 ürüne gümrük duvarlarını yükseltmesinin ardından ABD'nin ne karşılık vereceği de belli oldu. Wall Street Journal'ın haberine göre aralarında bulaşık makinası ve televizyon gibi ürünlerin de olduğu 1300 kalem üründe gümrük duvarları yüzde 25 oranında yükseltildi.

ABD cep telefonu ve tekstil gibi ABD'li tüketicileri de mağdur edebilecek ürünlerde gümrük duvarlarını yükseltmedi. Öte yandan Çin'den gelen çelik için gümrük duvarları geçen hafta yüzde 10 oranında yükseltilmişti.

ÇİN: TİCARET SAVAŞINDAN KORKMUYORUZ

Çin Maliye Bakanlığı pazartesi günü, ithal edilen 128 Amerikan ürününe yüzde 15 ila 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Karardan ABD’den Çin’e satılan domuz eti, şarap ve meyve gibi ürünler etkilenecek. Çin haber ajansı Şinhua’ya göre 3 milyar dolar dolayındaki ithal ürün ek vergi kapsamına alındı.

Çin’in kararı, Trump’ın Çin’den satın alınan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi uygulaması kararına misilleme amacı taşıyor. ABD’nin kararı bir hafta önce yürürlüğe girmişti.

Çin’e ek vergi uygulama kararı alan ABD, diğer önemli ticari ortakları Avrupa Birliği ülkeleri ve Kanada’yı ilk aşamada ek vergi kapsamı dışında bırakmıştı. Ancak bu muafiyetin 1 Mayıs’a kadar geçerli olduğu açıklanmıştı.

Çin’e getirilen ek vergilerden yüksek teknoloji ürünleri ile birlikte 60 milyar dolar tutarındaki Çin malının etkilenmesi bekleniyor. Washington’ı Çin’e karşı yeni ek vergiler getirmemesi konusunda uyaran Çin Ticaret Bakanlığı, tartışmadan kaçınmak istediklerini, ancak ABD ile bir ticaret savaşından da korkmadıklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı üreticileri desteklemek için Mart başında yabancı ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirilmesini öngören düzenlemeyi imzalamıştı.