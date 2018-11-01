Abraaj Türkiye Kanadalılara mı gidiyor?

Yörsan, Netlog ve Hepsiburada gibi dev şirketlerde hakim ortak veya ortak olan Abraaj Capital'in Türkiye biriminin Kanadalı Brookfield'a satılacağı iddia edildi.

Netlog, Yörsan ve Hepsiburada gibi büyük şirketlerde ortak ve hakim ortak olan Abraaj Capital iflas etti.

Şirketin Türkiye'deki yatırımlarının satılması bekleniyor. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Kanadalı girişim sermayesi Brookfield, Abraaj'ın Türkiye operasyonlarını devralacak.

‘TÜRKİYE EN İYİ PAZAR’

Abraaj'ın Türkiye CEO'su Galip Yorgancıoğlu Abraaj'ın Türkiye operasyonlarını satın alacak şirketi fırsatların beklediğini belirtiyor. Yorgancıoğlu Financial Times'a yaptığı açıklamada, “Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında hala en iyi pazar” diyor.

Abraaj'ın Türkiye'deki belli başlı şirketleri arasında Netlog Lojistik, Yörsan ve Hepsiburada var. Kaynaklardan alınan bilgilere göre Netlog'un işleri iyi gidiyor. Yörsan halihazırda konkordato ilan etti. Gazetenin haberine göre; Hepsiburada'da ise işler istendiği gibi gidiyor.

Brookfield'ın Abraaj Türkiye'yi devraldıktan sonra şirketlere 1 milyar dolarlık yeni bir fon yaratacağı ifade ediliyor. İsmini vermek istemeyen bir girişim sermayesi yatırımcısı, “Abraaj gelişmekte olan ülkelere açılacak fonların işini zora soktu. Artık iki kez bakacaklar” diye konuştu

BROOKFIELD KİMDİR?

30’dan fazla ülkede yatırımı bulunan Brookfield 285 milyar dolarlık bir parayı yönetiyor.

1899 yılında kurulan şirket ilk uluslararası işini Brezilya’nın elektrik ve toplu taşıma işini yaparak gerçekleştirdi. Firma 1912 yılında Toronto Borsası’nda halka arz oldu.

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