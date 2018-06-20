20 Haziran güncel altın fiyatları: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları bugün de dalgalanmasını sürdürdü. Merkez Bankası toplantısı sonrası yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını hızlıca düşürmüştü. Yatırımcısının merak ettiği gram altın 194,74'den alınıp 194,79 liradan satılıyor. İşte 20 Haziran 2018 Bugün gram altın ve ne kadar? Kapalıçarşı'da Küçük altın ve cumhuriyet altını kaç lira oldu? sorularının yanıtı...

Merkez Bankası toplantısı sonrası artan faziler altında yükselişi trendini durduramamış ve altın fiyatları tekrar yükselmeye başlamıştı. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Yatırım yapan vatandaşlar her gün altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki 20 Haziran 2018 günü yani bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı’da küçük altın ve cumhuriyet altını kaç lira? İşte 20.6.2018 güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

194,74 liradan alınırken, 194,79 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 311,57 liradan alınırken 318,68 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 621,20'den alınırken 637,36 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1290,00 liradan alınıp 1302,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98'ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun'i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.