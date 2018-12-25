25 Aralık güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatlarının önceki aylarda yaşadığı hızlı hareket son haftalarda duruldu ve altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Peki gram altın fiyatı ne kadar? Gram altın güne 216 lira seviyelerinde başladı. Güncel çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları haberimizde. İşte 25 Aralık altın fiyatları...

Altın almayı planlayanlar güncel altın fiyatlarını ilgiyle araştırıyor. Altın uzmanı İslam Memiş, dolar endeksinin gerilemesi ve ve küresel ekonomilere ilişkin endişelerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirtti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 0,19 artış yaşadı 215,40 liradan tamamladı. Altın uzmanı İslam Memiş, teknik açıdan gram altın fiyatında 214 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK

Çeyrek altın 25 Aralık tarihinde, 344,02 TL’den alınıp, 351,85 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 216,47 TL’den alınırken 216,55 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.425,00 TL’den alınırken, 1.447,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 685,89 TL’den alınıyor ve 703,70 TL’den satılıyor.

‘KÜRESEL EKONOMİLE İLİŞKİN ENDİŞELERİN ARTMASI ALTIN FİYATLARININ YÜKSELMESİNE OLUYOR’

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin gerilemesi ve küresel ekonomilere ilişkin endişelerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirterek, “ABD'de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın, son faiz artırım kararı nedeniyle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’i görevden alabileceği söylentileri medyada yer aldı. Bu gelişmeler doların değer kaybetmesine neden oldu.” değerlendirmesinde bulundu. Bu gelişmelerle riskli varlıklardan kaçışın, güvenli liman olarak altın talebini olumlu yönde destekleyebileceğini söyleyen Memiş, teknik açıdan gram altın fiyatında 214 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.