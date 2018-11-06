Altın fiyatları bugün nasıl? Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

6 Kasım 2018 güncel altın fiyatları belli oldu. Dün gram altın fiyatı çok küçük bir düşüş yaşadı. Döviz fiyatlarına bağlı olarak yaşanan bu düşüş sonrası gram, çeyrek ve tam altında son durum ne? İşte altın fiyatları ile ilgili uzman yorumu...

Altın fiyatları haftanın ikinci gününe hareketsiz girdi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan ani yükselişten sonra altın fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanmadı. Ancak günbegün değişimler oluyor. İşte 6 Kasım 2018 altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 211,9 liranın üzerinde dengelendi. Dün Türkiye’nin, İran’a yaptırımlardan muaf olduğunun açıklanması ile

döviz kurlarında düşüşler görüldü. Dolar/TL’nin dün 5,30 sınırına gerilemesiyle gram altın, 209,9 lira ile son 3 ayın en düşük seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,06 azalışla 210,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 211,9 liradan işlem

görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 346 lira, Cumhuriyet altını da 1.415 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN UZMANLAR NE DİYOR?

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 1.230,8 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa’da Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD’de ara seçimlerin sonucu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gerek seçimler gerekse İran yaptırımları ile ilgili açıklamalarının da izleneceğini söyledi.

Teknik açıdan gram altında 209 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda bulunduğunu ifade eden Memiş, “Altının ons fiyatı teknik olarak 1.227 dolar seviyesinin altına kapanışlar gerçekleştirirse düşüşler kademeli olarak 1.222-1.217-1.212 dolar seviyelerine kadar sürebilir.” dedi.