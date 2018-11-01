Altın fiyatlarında hızlı hareketlenme! Düşüşteki gram ve çeyrel altın fiyatlarının yönü değişti…

Altın fiyatlarında son durum birçok yatırımcı tarafından merakla araştırılırken geçtiğimiz günlerde düşüş yaşayan altın fiyatlarında yükseliş gözlendi. Gram altın 218,91 TL’den alım, 218,95 TL’den satış fiyatıyla güne başladı. 1 Kasım altın fiyatları haberimizde…
ALTIN FİYATLARI 1 KASIM
Kasım ayının ilk gününde çeyrek altın 349,94 TL’den alınıp, 358,41 TL’den satılıyor. Gram altın 218,86 TL’den alınıyor ve 218,91 TL’den satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 697,68 TL iken, satış fiyatı 716,83 TL. Cumhuriyet altını 1.428,00 TL alış, 1.450,00 TL satış fiyatıyla işlemde.
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