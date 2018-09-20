Dinazorlarıyla ünlü Ankapark sonunda sahibini buldu. GBM Ticaret- Çelik Ortak Girişim Grubu hayvanat bahçesi hariç Ankapark'ı yıllık 26 milyon 400 bin TL'ye 29 yıllığına kiraladı.

Başkentin kara deliği haline gelen Ankapark için 6. ihale yapıldı. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılan ihaleyi, GBM Ticaret-Çelik ortak girişim grubu kazandı. İhale sonucunda GBM Ticaret- Çelik Ortak Girişim Grubu ve ortakları hayvanat bahçesi hariç olarak Ankapark'ı 29 yıllığına her yıl 26 milyon 400 bin lira ödeyecek şekilde kiraladı. GBM Ticaret- Çelik Ortak Girişim Grubu, 5. İhaleye de katılmış, ancak eksik evrakları nedeniyle ihale ertelenmişti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Orman Çiftliği'nde Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı yapılan Ankapark nedeniyle hepiniz ileride yargılanacaksınız” dedi.

Melih Gökçek’in milyarları gömdüğü Ankapark, Başkent için kara delik halini almıştı. Gökçek, bin 217 oyuncak ile Avrupa’nın en büyük tema parkını yaptıklarını belirtip ihale öncesi, “Çinliler, Katarlılar talip, Arabistan’dan ilgilenenler var” demişti. 24 Haziran öncesi yapılan ilk 2 ihaleye katılan olmayınca da ”Yatırımcılar seçimi bekliyor” açıklaması yapmıştı. 23 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Gökçek, 2013 yılında ‘’Ankara’ya yılda 10 milyon turist getirecek. Dünyada eşi benzeri olmayacak. Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz” diyerek parkın inşasına başlamış, 1.6 milyar lira harcamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da bugün ihale saatlerinde yaptığı açıklamada “Ankapark, çok konuşulup çok tartışılıyor demek ki çok önemli bir proje. Ankapark bitmiş durumda. Bugün tekrar ihalesi yapılacak umuyorum ki netice alınır. Umuyoruz ki kısa süre içerisinde uygun bir talipli olur. Herkesin yürüteceği bir iş değil. Profesyonel bir işletme bunu yapabilir. Bugüne kadar talipli olmadı. En son ihalede bir talipli oldu, onun da evrakları eksikti. Bugün tekrar ihale yapılacak. Oyuncakların dağıtılması söz konusu değil, yapılan tamamlanan bir çalışma var” demişti.