Bakanlık ihaleyi Cengiz’e verdi, gerekçesi: Fiyat dışı unsur

Mardin-Diyarbakır demiryolu ihalesine pahalı teklif vermesine rağmen işi Cengiz İnşaat kaptı. Ulaştırma Bakanı 'fiyat dışı unsurlar' sebebiyle Cengiz'e işin verildiğini söyledi.

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan Diyarbakır Mardin Demiryolu inşaatı için ihalenin niçin daha az teklif veren Ederay İnşaat’a değil de Cengiz İnşaat’a verildiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımış ve Ulaştırma Bakanının cevaplanması talebiyle soru önergesi vermişti.

Bakanlıktan cevap geldi “Fiyat dışı unsur değerlendirmelerine göre en uygunu Cengiz İnşaat”

CENGİZ İNŞAAT VARSA TEKLİFE GEREK YOK

Tahsin Tarhan, “Bakanlık soru önergemize akılalmaz bir cevap vererek, Tüm ihaleleri alan Cengiz İnşaat’ı haklı çıkartmaya çalışıyor.

Son 5 teklifi veren şirketlerden üçünün verdiği teklif, Fiyat dışı unsurlar değerlendirmesine göre düşerken, Cengiz inşaatın verdiği teklif aynı kalıyor ne hikmetse Ederay İnşaatın teklifi iki yüz milyon lira artırılıyor. Yani Bakanlık Cengiz İnşaat varsa teklife gerek yok, ihale onların demek istiyor.” dedi.

TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKI BAKANLIĞIN BOYNUNDA

Tahsin Tarhan,” Resmi belge açık ve net. Yine de Bakanlık korkmadan, çekinmeden fitursuzca davranmaya yandaş şirketlere ihale dağıtmaya devam ediyor. Milleti bu kadar hiçe sayarak, kör gözün parmağına anlayışla devlet imkanlarını dağıtmak kul hakkı yemektir” diye konuştu.