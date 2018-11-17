Demiryolu inşaatında yandaş kıyağı iddiası!

Diyarbakır-Mardin Demiryolu’nda 53 kilometrelik yeni hat yapımı için ihale düzenlendi. 384 milyon 733 bin lira muhammen bedelle gerçekleştirilen ihalede en düşük teklifin 380 milyon 615 bin lira olmasına rağmen ihalenin 489 milyon 637 bin liraya Cengiz İnşaat’a verildiği ortaya çıktı. CHP Tahsin Tarhan iddiaları Meclis gündemine getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Eylül ayı sonunda bir ihale gerçekleştirdi.

Diyarbakır-Mardin arasında hizmet veren demiryolundan, Mazıdağı'na 53.8 kilometrelik yeni bir hat inşa edilmesi işini içeren ihale için 384 milyon 733 bin lira muhammen bedel belirlendi. Pek çok firmanın katıldığı ihalede en düşük teklifi Ederay-İmaj-Mataleks ortaklığı verdi. Söz konusu ortaklık yeni demiryolu hattı inşaatı için 380 milyon 615 bin liralık bir maliyet belirledi ve teklifini sundu. İhaleye katılan firmalar arasında AKP'ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat da vardı. Cengiz İnşaat'ın teklifi ise 489 milyon 637 bin liraydı. İhale sonrasında TCDD teklifleri değerlendirdi ve en düşük tekliften 109 milyon lira daha fazla teklifte bulunan Cengiz İnşaat firmasına işi verdi. TCDD ile Cengiz İnşaat geçtiğimiz hafta sözleşme imzaladı.

“KAMU ZARARA UĞRATILDI”

Konuyla ilgili açıklama yapan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Tahsin Tarhan kamunun büyük zarara uğratıldığını söyledi.

Tarhan “İhale kanununa göre kamu kurumlarının çıkarları korunarak, az maliyetli,tarafsız ve adil bir biçimde ihale yapılması gerekiyor. Söz konusu ihale bir gübre tesisi için özel olarak inşa edilecek demiryolu hattını kapsıyor. Bu ilenin Cengiz İnşaat'a verilmesi ne kadar doğrudur? 109 milyon liralık bir farktan söz ediyoruz. Bu ortamda, en uygun teklifleri değerlendirmek varken bu yapılan savurganlıktan başka bir şey değildir. Burada kamu açıkça zarara uğratılmıştır” dedi.

NEDEN CENGİZ İNŞAAT?

TBMM'ye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi de ileten Tarhan şu sorulara cevap istedi;

-Hangi gerekçelerle Cengiz İnşaat'ın teklifi kabul edilmiştir? Cengiz İnşaat'tan daha az tekliflerde bulunan inşaat firmaları neden değerlendirilmemiştir?

-En çok zarar eden kamu kurumlarından birisi olan Ulaştırma Bakanlığı'nın tasarruf yapması gerekirken, ihalenin 109 milyon daha fazla teklif veren Cengiz İnşaat'a kalmasının nedenleri nelerdir?

-Ederay-İmaj-Metaleks ortaklığına daha önce bakanlığınızca verilmiş ihale bulunmakta mıdır?