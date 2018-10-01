Bugün ekonomide ne oldu? (01.10.2018)

Meskenlerde kullanılan doğalgaza ve elektriğe yüzde 9, sanayi için kullanılan doğalgaz ve elektriğe ise yüzde 18'in üzerinde zam yapıldı. Hotiç, Yeşil Kundura ve Beta Ayakkabı'dan sonra Sabo Ayakkabı da konkordato başvurusunda bulunurken bir konkordato haberi de Ceylan İnşaat'tan geldi. Bankacılık sektörünün Ocak-Ağustos net dönem kârı ise 38.05 milyar lira oldu. İşte 1 Ekim 2018 Pazartesi günü ekonomide yaşanan gelişmeler.

1) DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM

Doğalgaz ve elektrik fiyatları üç ay içinde üçüncü defa artırılırken, sektör kaynaklarına göre meskenlerde kullanılan doğalgaza ve elektriğe yüzde 9, sanayi için ise yüzde 18’in üzerinde zam yapıldı.

Reuters hesaplamalarına göre üç zammın ardından mesken için elektrik ve doğalgaz fiyatı Temmuz sonuna kıyasla toplam yüzde 30, sanayi için yüzde 48 yükselmiş oldu.

İLGİLİ HABER Reuters son dakika olarak duyurdu! Doğalgaz ve elektriğe üçüncü büyük zam!

2) SABO AYAKKABI VE CEYLAN İNŞAAT KONKORDATO İSTEDİ

Daha önce üç büyük şirketin konkordato ilan ettiği ayakkabı sektöründen bir konkordato haberi daha geldi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 25 Eylül 2018 tarihli kararına göre Sabo Ayakkabı konkordato başvurusunda bulundu.

İLGİLİ HABER Sabo Ayakkabı konkordato istedi

Fikirtepe ve Kartal’da proje geliştiren Ceylan İnşaat da, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme malvarlıklarının muhafazası için geçici komiser heyeti atarken, ilk duruşma 1 Kasım 2018’de yapılacak.İLGİLİ HABER Ceylan İnşaat da konkordato istedi



3) BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KÂRI AÇIKLANDI



Bankacılık sektörünün Ocak-Ağustos net dönem kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 14.3 artışla 38.05 milyar lira oldu.



İLGİLİ HABER BDDK Ağustos ayı verilerini açıkladı!

4) DOLAR 5.94 TL’NİN ALTINA GERİLEDİ

Merkez Bankası’nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artışının ardından ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin iyimserlik TL’ye destek olurken, bireylerin döviz talebinin de azalmasıyla dolar/TL 5.94’ün altına geriledi.