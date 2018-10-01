Bugün ekonomide ne oldu? (01.10.2018)

Doğalgaz ve elektrik fiyatları üç ay içinde üçüncü defa artırılırken, sektör kaynaklarına göre meskenlerde kullanılan doğalgaza ve elektriğe yüzde 9, sanayi için ise yüzde 18’in üzerinde zam yapıldı.
Reuters hesaplamalarına göre üç zammın ardından mesken için elektrik ve doğalgaz fiyatı Temmuz sonuna kıyasla toplam yüzde 30, sanayi için yüzde 48 yükselmiş oldu.
Daha önce üç büyük şirketin konkordato ilan ettiği ayakkabı sektöründen bir konkordato haberi daha geldi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 25 Eylül 2018 tarihli kararına göre Sabo Ayakkabı konkordato başvurusunda bulundu.
Fikirtepe ve Kartal’da proje geliştiren Ceylan İnşaat da, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme malvarlıklarının muhafazası için geçici komiser heyeti atarken, ilk duruşma 1 Kasım 2018’de yapılacak.
Bankacılık sektörünün Ocak-Ağustos net dönem kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 14.3 artışla 38.05 milyar lira oldu.
Merkez Bankası’nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artışının ardından ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin iyimserlik TL’ye destek olurken, bireylerin döviz talebinin de azalmasıyla dolar/TL 5.94’ün altına geriledi.
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