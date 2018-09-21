Bugün ekonomide ne oldu? (21.09.2018)

Hotiç ve Yeşil Kundura’dan sonra 1980 yılında üretime başlayan Beta Ayakkabı da konkordato istedi. Böylelikle 20 gün içerisinde 3 dev şirket konkordato başvurusunda bulunmuş oldu. Yılda 300 bin çift ayakkabı üreten Beta Ayakkabı’nın Türkiye genelinde 400 çalışanı ve 50 mağazası bulunuyor.
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın şirketlerin müşteri çeklerini kabul etmediklerini duyduklarını söyledi. Aydın, “Bu durum da bankalara olan kredi talebini doğal olarak arttırıyor” dedi.
Fitch Ratings, ABD Doları/Türk Lirası paritesinin 6.20 TL civarında istikrar kazanmasını ve tahmin dönemi boyunca bu civarda seyretmesini beklerken, Türkiye’nin bir IMF programı veya sermaye kontrolleri uygulamayacağını öngördüğünü bildirdi.
Herkes kırmızı eti konuşurken beyaz et fiyatlarındaki artış vatandaşı ciddi şekilde zorlamaya başladı. Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı beyaz ete 9 ayda yüzde 200 zam yapıldığını söyledi. “Bir kilogram tavuk göğsünün bize gelişi 28 lira oldu. Ocak ayında 10 liraydı” dedi.
6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)