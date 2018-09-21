Bugün ekonomide ne oldu? (21.09.2018)

Hotiç ve Yeşil Kundura'nın ardından ayakkabı sektörünün önemli oyuncusu Beta ayakkabı da konkordato ilan etti. Bankalar Birliği Başkanı piyasada çeklerin kabul etmediğini duyduğunu söylerken Fitch Türkiye'nin IMF ile olası bir anlaşma yapmasını beklemediğini ifade etti. İşte 21 Eylül 2018 Cuma günü ekonomide yaşananlar...

1) BETA AYAKKABI KONKORDATOYA BAŞVURDU

Hotiç ve Yeşil Kundura’dan sonra 1980 yılında üretime başlayan Beta Ayakkabı da konkordato istedi. Böylelikle 20 gün içerisinde 3 dev şirket konkordato başvurusunda bulunmuş oldu. Yılda 300 bin çift ayakkabı üreten Beta Ayakkabı’nın Türkiye genelinde 400 çalışanı ve 50 mağazası bulunuyor.

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2) BANKALAR BİRLİĞİ BAŞKANI: ÇEKLERİN KABUL EDİLMEDİĞİNİ DUYDUM

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın şirketlerin müşteri çeklerini kabul etmediklerini duyduklarını söyledi. Aydın, “Bu durum da bankalara olan kredi talebini doğal olarak arttırıyor” dedi.

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3) FITCH:TÜRKİYE’NİN IMF İLE ANLAŞMASI BEKLENMİYOR

Fitch Ratings, ABD Doları/Türk Lirası paritesinin 6.20 TL civarında istikrar kazanmasını ve tahmin dönemi boyunca bu civarda seyretmesini beklerken, Türkiye’nin bir IMF programı veya sermaye kontrolleri uygulamayacağını öngördüğünü bildirdi.

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4) TAVUK ETİ DE EL YAKMAYA BAŞLADI

Herkes kırmızı eti konuşurken beyaz et fiyatlarındaki artış vatandaşı ciddi şekilde zorlamaya başladı. Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı beyaz ete 9 ayda yüzde 200 zam yapıldığını söyledi. “Bir kilogram tavuk göğsünün bize gelişi 28 lira oldu. Ocak ayında 10 liraydı” dedi.