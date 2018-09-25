Bugün ekonomide ne oldu? (25.09.2018)

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsi banka mevduatları için ülke tavanı notunu B1’den B2’ye indirdi. Moody's tarafından alınan bu kararın Türkiye'nin Ba3 olan kredi notuna etkisi bulunmadığını vurguladı. Moody's açıklamasına göre diğer ülke tavanı notları değişmedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye’nin borçlanma bakımından diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi durumda olduğunu belirtti. Albayrak, “Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir.” dedi.
Mercer'ın, Ağustos ayı içerisinde Türkiye’de 177 şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği ‘2018 Yıl Sonu Ücret Artışı ve Enflasyon Beklentisi Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına göre Türkiye’de yıl sonunda gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranı yüzde 19,75, ücret artış oranları ise ortalamada yüzde 16.
Kırmızı ette şarbon çıkması vatandaşın hem sağlığını hem sofrasını vurdu. Kırmızı etten çekinen halkın beyaz et talebi arttı. Daha önce kilogramı 20 TL’den satılan tavuk göğsünün kilogram fiyatı 30 TL’ye çıktı. Organik sunumla satılan tavuk göğsünün bir kilogramı ise 90 TL oldu.
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