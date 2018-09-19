Dolar ne kadar oldu? Gözler OVP’de… (19.09.2018)

Hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde olan dolar/TL dün TCMB'nin sert faiz artışı öncesi seviyelere dönerken, bu sabah 6.40 seviyesinin altında hareket ediyor. Euro/TL ise 7.4539/7.4620 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar içeride yarın açıklanacak olan Orta Vadeli Program’a odaklanırken, TCMB’nin adımı ardından uygulanan para politikası ile ne derece uyumlu ve etkili bir maliye politikasının açıklanacağı izleniyor. Analistler daha yakalanabilir büyüme oranları, kur ve enflasyon hedeflemesi beklendiğini belirtirken, sorunlu kredilerle ilgili kurtarma planlarına yönelik olası gelişmelerin yanı sıra hükümet eliyle yapılması planlanan projelerin ne yönde ilerleyeceği de izlenecek. Analistler hükümetin doğru sorunlara işaret ettiğini ancak bunun sözle kalmayıp gerçek uygulamalara dökülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Dolar/TL dün güne 6.34 civarında başladıktan sonra 6.46 seviyesini aşarken, TL dolar karşısında günlük bazda yüzde 2’ye yakın değer kaybetti. Böylece gelinen seviyeler itibariyle TCMB’nin beklentilerin üzerindeki adımının piyasalarda yarattığı olumlu etki de ortadan kalkmış oldu.

Deniz Yatırım notunda dolar/TL’de OVP açıklaması öncesinde dengelenme olabileceği belirtilerek, “Teknik açıdan önemli gördüğümüz 6.20-6.21 bölgesi üzerinde stres oluşumu 6.40-6.50 aralığına dek devam edebilir” denildi.

Öte yandan analistler TCMB’nin geçen hafta aslında 475 baz puanlık faiz artışı yaptığını ve enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmeye devam etmesiyle reel faizlerin yine düşeceğine bunun da bir risk unsuru olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum TCMB’den tekrar sıkılaştırma beklentilerini gündeme getirebilir.

TCMB Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilerin üst bandında 625 baz puan artırarak yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltti.

Ancak PPK öncesinde bir süredir haftalık repo ihalesi açmayan TCMB, tüm fonlamasını gecelik borç verme faizi olan yüzde 19.25 seviyesinden yapıyordu. Dolayısıyla Perşembe günü yapılan faiz artırımı ortalama fonlama faizinde 475 baz puanlık bir artış anlamına geliyor.

Diğer taraftan makro ekonomik anlamda bozulmaların devam ettiği, ABD ile ilişkilerde olumlu bir safhaya geçilmediği dikkate alındığında haber akışına bağlı hareket eden TL’deki kırılganlık devam ediyor.

Yurt dışında ise ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına yönelik gelişmeler izleniyor. TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri ticaret savaşlarından da olumsuz etkileniyor.

PPK öncesi yüzde 20’nin üzerinde işlem gören 8 Mart 2028 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri Cuma günü yüzde 18.34’e kadar geriledi. Dün ise spot kapanışta ortalama yüzde 19.0, valörde son işlemde yüzde 19.02 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta son işlemde yüzde 25.32 seviyesindeydi.

REUTERS