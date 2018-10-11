Dolar sattık euro aldık

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Ekim'de bir önceki haftaya göre 927,5 milyon dolar azaldı. Bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonlarındaki azalış ise 267 milyon dolar oldu. 5 Ekim ile biten haftada vatandaşlar 299 milyon dolar satarken, 119 milyon euro aldı.

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Ekim ile biten haftada 927.5 milyon dolar azalışla 153.43 milyar dolara geriledi.

TCMB verilerine göre 5 Ekim ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 267 milyon dolar azalışla 89.78 milyar dolar olurken; kurumların ise yaklaşık 660.4 milyon dolar azalışla 63.65 milyar dolara geriledi.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN 60.7 MİLYON DOLAR AZALDI

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 5 Ekim haftasında 389.3 milyon dolar arttı.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise 5 Ekim haftasında 60.7 milyon dolar azaldı.

REUTERS