Dolar sattık euro aldık

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Ekim ile biten haftada 927.5 milyon dolar azalışla 153.43 milyar dolara geriledi.
TCMB verilerine göre 5 Ekim ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 267 milyon dolar azalışla 89.78 milyar dolar olurken; kurumların ise yaklaşık 660.4 milyon dolar azalışla 63.65 milyar dolara geriledi.
Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 5 Ekim haftasında 389.3 milyon dolar arttı.
TCMB’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise 5 Ekim haftasında 60.7 milyon dolar azaldı.
REUTERS
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