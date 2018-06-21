Dolar/TL ne kadar oldu? (21.06.2018)

ABD ile Çin arasındaki gerilimin geniş çaplı bir ticaret savaşına dönüşeceği kaygıları ve küresel merkez bankaları kararlarıyla geçen haftaki 4.60'lı seviyelerden 4.75'li seviyelere yükselen dolar/TL'de seçim sonuçlarına odaklanmış durumda. Soğanın kilogram fiyatı ise dolar kurunu geçerek 6,95 TL'ye dayandı.

Bankacılar seçim öncesi son iki işlem gününde küresel piyasaların ve veri gündeminin takip edileceğini ancak seçimlerin en önemli yön belirleyici olacağını belirttiler. Dolar/TL dün yatay bir seyir izleyerek günü 4.75 tamamladıktan sonra bu sabah güne saat 0830’da 4.7514/4.7600 seviyesinden başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 5.1212/5.1307, euro/TL 5.4905/4.4994 seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar seçimlerin ardından beş yıllık bir siyasi istikrar dönemi olup olmayacağına odaklanmış durumdalar.

TL varlıklara yönelik risk iştahının gelişmekte olan ülke para birimlerinde son bir kaç ayda yaşanan baskının ötesinde azalmasının temel nedeni olarak seçim sonrasında nasıl bir siyasi resim oluşacağına ve ekonomi ile para politikalarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlik gösteriliyor.

TCMB’nin Nisan ayından bu yana yaptığı 500 baz puanlık faiz artırımına rağmen bu nedenlerle TL benzer para birimlerinden zaman zaman negatif ayrışıyor.

Yatırımcılar seçimin üç farklı senaryo ile tamamlanabileceğini öngörüyor. Bu senaryolar; TBMM ve cumhurbaşkanlığını Cumhur ittifakı ve Tayyip Erdoğan’ın kazanması, Cumhurbaşkanlığını Tayyip Erdoğan’ın TBMM’yi ise Millet İttifakı’nın kazanması, üçüncü ihtimal ise TBMM’yi Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığını Muharrem İnce’nin kazanması olarak görülüyor. Yatırımcılar Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığını kazanıp aynı anda Cumhur İttifakı’nın TBMM’yi kazanmasına ise pek ihtimal vermiyorlar.

Haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM’deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

Seçilen cumhurbaşkanını aday gösteren partilerin TBMM’de yeterli bir çoğunluk elde edememesi olasılığı da az değil. Bu ihtimal de piyasalarda ‘seçimlerin yenilenme riskini’ gündeme getiriyor ve piyasalarda seçim sonuçlarına ilişkin net bir fiyatlamanın yapılamamasına neden oluyor.

Dün akşam bir radyo programına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu hafta Pazar günü yapılacak olan seçimlerde TBMM’de çoğunluğu sağlayamamaları halinde koalisyona gidebileceklerini söyledi.

Öte yandan piyasalarda bugün yoğun veri gündemi de yakından izlenecek. İç piyasada Haziran ayı tüketici güven endeksi ve TCMB’nin haftalık verileri izlenirken TSİ 1400’da açıklanacak İngiltere Merkez Bankası faiz kararı 1530’da açıklanacak ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Haziran ayı Philadelphia Fed endeksi takip edilecek.

Küresel piyasalarda dolar, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında 11 ayın zirvesine yakın seyrederken; sterlin, İngiltere Merkez Bankası’nın bugünkü para politikası kararı öncesinde Kasım 2017’den bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi dün 95.299 ile 2017 Temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldikten sonra 95.25 civarında işlem görüyor.

ABD-Çin ticaretinde gerilimlerin yaşandığı bir ortamda hafta başında hissedilen riskten kaçınmanın azalmasıyla uzun vadeli Hazine tahvil getirileri üç haftanın dip seviyesinden yükselerek dolara destek verdi.

TAHVİL GETİRİLERİ SERT YÜKSELİŞ ARDINDAN SEÇİMİ BEKLİYOR

Seçim öncesi artan harcamalar ve yüklü itfa döneminin yarattığı baskıyla sert yükselişlerin yaşandığı tahvil/bono piyasasında da seçim sonuçlarına odaklanma başlamış durumda.

Bankacılar tahvil getirilerinde normalde yatırımcıların uzun vadeli alımlara yöneltmesi beklenen bu denli sert yükselişin ardından bile henüz kuvvetli bir iyimserlikten söz edilemediğine dikkat çekiyorlar. Bankacılar bu etkinin seçim sonuçlarına kadar devam etmesini bekleniyorlar.

Bu hafta yeniden ihracı gerçekleştirilen tahvillerden 10 yıllık göstergede bileşik getiri son iki ayda 440 baz puan yükseldi. Yüklü ihalelerin Haziran ayı için tamamlanmasıyla birlikte 10 yıllık getiri önceki gün 20 baz puan civarında geriledi dün ise yatay seyir izlendi.

Gösterge 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı. Dün bu tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.92 valörde son işlem yüzde 16.83 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışında bileşik faiz yüzde 19.55 valörde son işlem yüzde 19.32 oldu. Bugün spot kapanış yüzde 19.48 valörde son işlem yüzde 19.43 oldu.

REUTERS