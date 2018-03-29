Ege Cansen 6 maddede büyümeyi anlattı

Türkiye ekonomisi 2017 yılında 7.4 büyüdü. Sözcü Gazetesi yazarı Ege Cansen büyüme rakamlarını sozcu.com.tr'ye değerlendirdi. Büyüme ve istihdam artışının en önemli ekonomik başarı göstergesi olduğunu belirten Cansen, "2017 yılında Türkiye’de işsizlik “normal düzeyde” azalmış, büyüme ise “anormal oranda” artmıştır." dedi.

Türkiye ekonomisi 2017 yılında 7.4 büyüdü. Sözcü Gazetesi yazarı Ege Cansen, konu hakkında sozcu.com.tr'ye yaptığı değerlendirmelerde buluındu. 2017 büyümesinde hacimsel olarak “cari açık” azalması olduğunu söyleyen Cansen, “Hâlbuki parasal olarak cari açık artmıştır. 2017'de parasal cari açık artmıştır. Parasal milli gelir kişi başına %3 kadar artmıştır. Halkın bu yüksek büyümeyi hissedememesinin sebebi budur.” dedi.

BÜYÜME VE İSTİHDAM ARTIŞI İKİ ÖNEMLİ GÖSTERGE

Hükümetyin iyi haber sıkıntısı çektiğini söyleyen Ege Cansen, “AKP hükümeti, topluma moral olsun diye aylardır “Milli Gelir” (GSMH) büyümesi 2017'de %7,5 dolayında çıkacak diye tellal çığırttı. Söylendiği gibi TÜİK tarafından % 7,4 olarak ilan edildi. Büyüme ve istihdam artışı (işsizliğin azalması) her ülkede en önemli iki ekonomik başarı göstergesidir. 2017 yılında Türkiye'de işsizlik “normal düzeyde” azalmış, büyüme ise “anormal oranda” artmıştır.” açıklamasında bulundu.

“İSTİHDAMSIZ BÜYÜME OLMAZ”

Bu değişim yüzdelerinin birbiriyle pek tutarlı olmadığını belirten Cansen, “Milli gelir “satış ciroları değil, katma değerler” toplamıdır. Katma değerin en az % 80'i emektir. (Emek payını % 35 dolayında gösteren resmi hesaplar, “dünya öküzün boynuzları üzerinde duruyor” ifadesi kadar doğrudur.) Milli gelir artışının kaynağı nüfus ve istihdam artışıdır. İstihdamsız büyüme olmaz.” ifadelerini kullandı. Cansen büyümeyi 6 maddede değerlendirdi: