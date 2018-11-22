Ekonomi yazarından soğanla ilgili çarpıcı tespitler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soğanla ilgili “depoları basacağız” açıklamasını değerlendiren Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Yıldırım, Haziran ayında da patates ve soğanda depolama ve üretimden kaynaklanan sorunlar olduğunu hatırlatarak, "Doğru planlama yapılmazsa biz bu dalgalanmaları daha çok yaşarız” dedi.

Ekonomi yazarı Ali Ekber Yıldırım, RS FM’de yayınlanan programda Ahu Özyurt’un sorularını yanıtladı.Soğan fiyatlarındaki artış ve Cumhurbaşkanının “depoları basacağız” açıklamalarına da değinen Yıldırım, “Türkiye yılda ortalama 2 milyon ton soğan üretiyor. Tüketimi ise 1.7 milyon ton. Türkiye ihtiyacının üzerinde soğan üretiyor. Geçen yıl ihracat bile yaptık. Bu seneki fiyat artışının nedeni, küf hastalığı nedeniyle Ocak, şubat, mart aylarında soğan olmayacak. Bu beklentinin yaratılması nedeniyle fiyat arttı. Depolarda soğan var. Olması gereken de bu. Üretici soğanın kilosunu hiç 80 kuruştan fazlaya satamadı zaten. Bizim 2019 Nisan ayına kadar elimizdeki soğanın tamamı, şu anda depolarda baskın yiyen soğanlar” diye konuştu.

“İTHAL TOHUMLA İŞ YAPIYORUZ”

Yıldırım, bu sene yağmur nedeniyle hasat problemi yaşandığını, ayrıca yurt dışından ithal edilen tohumlarla üretilen soğanların da ömrünün kısa olduğunu vurgularken, “Pamuk tohumu işi karlı ama bizim üreticilerimiz için soğan tohumu çok karlı gelmiyor. O nedenle ithal tohumla iş yapıyoruz” dedi.

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“NİYE STOKLUYORSUN DEMEK YANLIŞ”

Ankara Polatlı, Amasya, Sivas, Çorum ve Hatay’ın soğan üretimi açısından önemli merkezler olduğuna dikkat çeken Ali Ekber Yıldırım, “Niye stokluyorsun demek yanlış. Elbette depoda olacak ama depolama sıkıntımız da var. 100-120 günlük hasatlar var, yağmur nedeniyle hepsi aynı depoya kondu, bazısı erken yeşillendi. yüzde 10’luk bir çürüme olabilecekken bu sene yüzde 30’luk bir mahsul kaybı bekleniyor. Tüccar da ‘bugün satacağıma Ocak’ı beklersem 10 liradan satarım’ diye bir beklentiye giriyor” dedi.

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“ÜRETİMİ DEĞİŞTİRMELİYİZ”

Soğanın bir yıl çok, bir yıl az ekildiğini vurgulayan Ali Ekber Yıldırım, “Üretimin planlı yapılması lazım ki böyle sıkıntılar yaşanmasın. Biz hala iklim değişikliğini hala ciddiye almıyoruz. İklim değişikliği, soğanda da zeytinde de etkisini gösteriyor. Hasat zamanında yapılamıyor. İklim değişikliğine göre, üretim planlaması, ürün desenlemesi yapmamız ve ona göre tohum üretmemiz gerekiyor. Zeytinyağı bu sene sızma değil de yüksek asitli oldu. İklim değişikliğinin soğan dahil bütün ürünlere etkisi var. Buna göre çok hızlı önlemler almamız gerekiyor” diye konuştu.