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Gana petrol satmaya başlayacak

Dünyanın en fakir ülkelerinden Gana’da zengin petrol yatakları bulundu. İtalyan ve İngiliz şirketler petrolü bu yıl çıkarmaya başlayacak.

Sozcu.com.tr
android-time 17:18 16 Mart 2018
Haberler Ekonomi
Gana petrol satmaya başlayacak
Dünyanın en fakir ülkelerinden Gana’da zengin petrol yatakları bulundu. İtalyan ve İngiliz şirketler petrolü bu yıl çıkarmaya başlayacak.

Uzun yıllar boyu ekonomisi kakao endüstrisine bağlı olan Gana'da yeni petrol yatakları bulunduğu açıklandı.

CNBC'nin haberine göre Gana'da iş yapan İngiliz Tullow Oil ve İtalyan Eni firmaları Sankofa bölgesinde büyük petrol yataklarından petrol çıkarmaya başlıyor.

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2016 yılında yüzde 3.6 büyüyen Gana ekonomisi bu yıl petrolün de etkisiyle yüzde 8.1 büyümesi bekleniyor.

Gana ekonomisinde altının da çok önemli bir yeri bulunuyor. 2016 yılında ülke ihracatının yüzde 42'si altın ihracatıydı. Gana'da kişi başı milli gelir 1.610 dolar seviyesinde. IMF Gana'ya Yardım programı çerçevesinde 918 milyon dolarlık bir yatırım paketini ülkede işletiyor.

Son güncelleme: android-time 17:4016.03.2018
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