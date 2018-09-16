Güncel altın fiyatları: 16 Eylül’de çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Vatandaşların ve yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gelen soru altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri oluyor… Döviz fiyatlarındaki artış altın fiyatlarının da artmasına neden oluyor. Altının gram fiyatı 236,43 lira olarak belirlendi. Hareketli haftalar geçiren çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.

Kültürümüzün önemli yatırım araçlarından olan altın son 6 ayda en hareketli dönemlerinden birini geçiriyor. Her gün en çok takip edilen konuların başında altın fiyatları geliyor. Peki özellikle küçük yatırımcının yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar…

16 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 378,45 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 387,56 lira



GRAM ALTIN: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,43 lira oldu



CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını 1.560,00 liradan alınırken 1.580,00 liradan satılıyor.