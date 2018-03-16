Hüsnü Paçacıoğlu hayata gözlerini yumdu

Uzun yıllar Sabancı Holding bünyesinde önemli görevlerde bulunan, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Paçacıoğlu 16 Mart Cuma günü, tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi’nde vefat etti.

Hüsnü Paçacıoğlu'nun cenazesi 17 Mart Cumartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, 18 Mart Pazar günü Safranbolu'da bulunan aile mezarlığına defnedilecek. Hem Sabancı Ailesi, hem de Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın büyük üzüntü içinde olduğunu aktaran Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı İcra Kurulu Başkanı D. Altan Edis, “Çok değerli bir insanı kaybettik. Hüsnü Paçacıoğlu Vakfımıza büyük emek vermiş, sevgili çocuklarımıza her zaman gönülden el uzatmış ve onların mutluluğu için çırpınmıştır. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Paçacıoğlu'nun yokluğunu daima hissedeceğiz. Hepimizin başı sağolsun” dedi.