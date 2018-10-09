İş dünyasından ‘Enflasyon ile Topyekûn Mücadele’ yorumu

Bugün Enflasyon ile Topyekûn Mücadele Programı’nın detayları açıklandı. İş dünyasının önde gelen yetkilileri de bu program hakıında görüşlerini bildirdiler. İşte iş dünyasının 'enflasyonla mücadele' yorumu ...

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada, “Doğuş Grubu olarak, enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız.” ifadesi kullanıldı. Ekonomik istikrar için özel sektör ve kamunun el ele vermesi, ortak bir amaç birliği ile harekete geçmesinin zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

SABANCI TOPLULUĞU

Sabancı Topluluğu, enflasyonla mücadele seferberliğine destek amacıyla regüle olmayan sektörlerde üretimi olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nda yaptığı konuşmada, tüm firmalarla asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve yıl sonuna kadar sürdürmeleri için anlaştıklarını açıkladı.

Sabancı Topluluğu’ndan yapılan açıklamada, enflasyonla etkin mücadele sürecinde makro tedbirlerin başarılı olması için tüm ekonomi paydaşlarının işbirliği hareket etmesi gerektiği belirtilerek, “Enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla, regüle olmayan sektörlerde, üretimimiz olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacağız” denildi.

Sabancı Topluluğu bünyesinde sanayi, çimento, perakende, enerji, banka ve sigorta grupları bulunuyor.

DOĞUŞ GRUBU

“Bu çerçevede Doğuş Grubu olarak, enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm şirketlerimizle ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, sürdürülebilir hale getirmek için atılan adımlarda ve enflasyonla mücadele için yürütülen milli dayanışma içerisinde güçlü bir biçimde yer alacağız. Türkiye, geçmişte bu birlik ve beraberliği göstermiş ve başarıya ulaşmıştır. Enflasyon da dahil olmak üzere her türlü ekonomik mücadelede devletimiz, kamu otoriteleri, iş dünyası ve sivil inisiyatiflerin birlik olması ile Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline ulaşacağına inancımız tamdır.”

BOYNER GRUP

Boyner Grup CEO'su Cem Boyner, enflasyonla topyekün mücadelede hükümetin, iş dünyasının ve sivil toplumun geliştireceği rasyonel ve etkili tüm girişim ve inisiyatiflere destek vereceklerini açıkladı. Boyner Grup, tüm şirket ve markalarıyla enflasyonla mücadele program ve inisiyatiflerine destek vereceğini açıkladı.

Boyner Grup'tan yapılan açıklamaya göre, grup, enflasyonla savaşa etkin katılım doğrultusunda, tüm perakende şirketlerinde müşterilerinin alım gücüne destek olmak için satış kampanyaları, indirimler ve ödeme kolaylıklarını da içeren bir eylem planını hayata geçirme kararı aldı.

Söz konusu eylem planına ek olarak Boyner Grup şirketleri tarafından üretilen ve 500'ün üzerinde mağaza ve e-ticaret sitesinde satılan Boyner Grup markalarında yüzde 10 indirim uygulanacak. İndirim Altınyıldız Classics, Beymen, Beymen Club, Cotton Bar, Divarese, Fabrika, Limon ve Network gibi markaları da kapsayan 30'un üzerinde markada geçerli olacak. Takip eden dönemlerde ise bu oran daha da artacak.

Hopi ise tüketicilerin alım gücünü artıran, yeni kampanya ve teklifler geliştirerek üye şirketlerin verimliliğini daha da artıran projeleriyle enflasyon mücadele çabalarını grup şirketleri ve perakende sektörü dışına da taşıyacak.

“MÜŞTERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner, enflasyonla topyekün mücadelede hükümet, iş dünyası ve sivil toplumun geliştireceği rasyonel ve etkili tüm girişim ve inisiyatiflere destek vereceklerini belirtti.

Boyner, enflasyonla mücadelenin, ekonominin tüm aktörlerinin etkin katılımını ve koordinasyonunu gerektirdiğini vurgulayarak, ekonomik istikrarın ve sağlıklı bir ekonominin ön koşulunun fiyat istikrarı olduğunu kaydetti.

Cem Boyner, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ekonomimizin sağlıklı olabilmesi, yatırım, üretim, ticaret ve tüketim ortamının düzgün işleyebilmesi için enflasyonu düşürmek zorundayız. Alınmakta olan makroekonomik tedbirlerin yanı sıra iş dünyasının alacağı mikroekonomik tedbirlerin de tamamlayıcı olacağına inanıyoruz. Perakende sektörünün var olma nedeni, tüketicinin ihtiyaç ve taleplerini doğru yer ve zamanda karşılayabilmektir. Böyle dönemlerde de bize düşen en önemli sorumluluk; doğru ürün, doğru fiyat ve doğru kampanyalarla müşterilerimizin alım gücüne destek olmaktır. Özellikle enflasyon ortamında perakendecilerin müşterisinin yanında olması ve müşterisinin alım gücünü koruması sürdürülebilirlik için esastır. Hane ekonomilerini ayakta tutmak ve güçlendirmek zorundayız. Tüm Boyner Grup markalarında yapacağımız satış kampanyaları, indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla müşterimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadeleyi kamu ve özel sektörün birlikte yapabileceğini belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı'nı ve Bakanımız Berat Albayrak'ın mali disiplini koruma ve fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında önemli buluyor ve destekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, fiyat istikrarının makroekonomideki en önemli sağlamlık göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin 2002 yılından sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da kayda değer iyileşme elde ettiğini, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesinin sağlandığını hatırlattı.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift hanelere çıktığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, artan enflasyonun hem alım gücü düşen vatandaşları hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları olumsuz etkilediğini bildirdi.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ ”

Hisarcıklıoğlu, ülke için öncelikli konu olan tempolu ve istikrarlı büyüme için reel sektörün küresel rekabetle uyumlu, gerçekçi, sürdürülebilir maliyetlerle üretim yapabilmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı'nı ve Bakanımız Berat Albayrak'ın hem mali disiplini koruma hem de fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Türk özel sektörü olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergilemeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Zira enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına gelmektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz.”