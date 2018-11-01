İstanbul’da perakende fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 3,47, toptan fiyatlar yüzde 0,36 arttı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2018 Ekim ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 12.31, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 15.70 artış gösterdi. 2018 Ekim ayında perakende fiyatlar yüzde 3.47, toptan fiyatlar ise yüzde 0.36 oranında arttı.

Perakende fiyatlar 2018 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.31, toptan fiyatlar ise yüzde 26.96 arttı.

SEKTÖR BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Ekim 2018'de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 13.74, ev eşyası harcamalarında yüzde 10.42, gıda harcamalarında yüzde 3.08, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2.03, konut harcamalarında yüzde 1.49, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.54, diğer harcamalarda 0.16, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.09 artış gösterdi.

Ekim 2018'de toptan fiyatlarda ise aylık bazda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 2.48, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.46, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.21 artış izlendi. Aynı dönemde madenler grubunda yüzde -6.06, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde -1.18, inşaat malzemeleri grubunda yüzde -1.06 azalış gözlendi. Mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi.

İHA