Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İşte iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ın özellikleri ve fiyatı

Apple yeni ürünleri iPhone Xs, iPhone Xs Plus, iPhone Xr ve Apple Watch Series 4'ü tanıttı. Apple'ın ürün tanıtım etkinliği California'daki Steve Jobs Theatre'da düzenlendi. Yeni Apple ürünleri 21 Eylül’de ABD’de satışa çıkacak. Türkiye için tarih henüz açıklanmadı. iPhone Xs'in bayi karı hariç fiyatı yaklaşık 10 bin 800 TL olacak. iPhone Xs'in başlangıç modelinin yaklaşık 4.140 TL'si vergi olacak.

Sozcu.com.tr
android-time 23:23 12 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Apple yeni ürünleri iPhone Xs, iPhone Xs Plus, iPhone Xr ve Apple Watch Series 4'ü tanıttı. Apple'ın ürün tanıtım etkinliği California'daki Steve Jobs Theatre'da düzenlendi. Yeni Apple ürünleri 21 Eylül’de ABD’de satışa çıkacak. Türkiye için tarih henüz açıklanmadı. iPhone Xs'in bayi karı hariç fiyatı yaklaşık 10 bin 800 TL olacak. iPhone Xs'in başlangıç modelinin yaklaşık 4.140 TL'si vergi olacak.

İşte iPhone Xs ve iPhoneXs Max’ın teknik özellikleri:
grafik12
İşte iPhone Xr’ın teknik özellikleri:
grafik13
TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?
applesondanbironce_16_9_1536779878-880x495
Apple’ın yeni saati Series 4, Saat EKG çekebilmesiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda kişi düştüğü zaman ambulansı arayabiliyor.
reuters-apple2
Dünyada 21 Eylül’de satışa çıkacak olan cihazın Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor.
xr1
749 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak yeni iPhone Xr.
teleof21
Apple’ın başkan yardımcısı Phil Schiller yeni iPhone Xs’i tanıttı.
schih12
Apple’ın CEO’su Tim Cook cihazın deneyimlendiği alanda…
coddk32

İLGİLİ HABERCANLI BLOG: DÜN GECE APPLE NE YAPTI?CANLI BLOG: DÜN GECE APPLE NE YAPTI?
Son güncelleme: android-time 00:0013.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar