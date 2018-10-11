Çalışanların en önemli yasal haklarından biridir kıdem tazminatı. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, çalışanın işten çıkması halinde, işverenin çalışana ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. Kıdem tazminatı çalışanın emeğinin karşılığı olarak tanımlansa da, aslında iş güvencesinin en önemli parçalarından biridir. Brüt ücret üzerinden alınan kıdem tazminatı bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. Peki kıdem tazminatı ödenmezse ne olur?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanan bir işçi, işten kıdem tazminatı alarak ayrılmaya hak kazanması durumunda, bu parayla başka bir iş bulana kadar kendisinin ve ailesinin hayatını idame ettirebilmektedir. Çalıştığı süre ne kadar uzunsa alacağı tazminat tutarı da artmaktadır. Ancak zaman zaman kıdem tazminatının alınamadığı durumlar da söz konusu. İşverenin kıdem tazminatı ödemek istememesi, çalışılan yerin iflas etmesi veya işveren ile kıdem tazminatı konusunda uzlaşılamaması kıdem tazminatı alamamaya neden olmaktadır. Şimdi kıdem tazminatı alınamaması durumunda yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz…

KIDEM TAZMİNATINI ALAMAYAN KİŞİ NE YAPMALI?

Çeşitli sebeplerden ötürü kıdem tazminatını alamayan kişinin yapması gereken birkaç şey bulunmaktadır;

Öncelikle işçi, durumunu yazıya dökerek noter kanalıyla ihtarname çekmelidir. İhtarnamenin içeriğinde kıdem tazminatından bahsedilmelidir. Ayrıca ödenmesi için belli bir süre tanınmalıdır. Yine ödeme yapılmazsa iki yoldan birini ya da her ikisini de yapabilir.

İLK SEÇENEK İŞKUR’A BAŞVURMAK

Kıdem tazminatını alamayan ancak anlaşma da sağlayamayan işçi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’nin şikayet masalarına başvurmalıdır. İŞKUR tarafından başvuru incelenir ve işçi ve işveren uzlaştırılmaya çalışılır. Bu durumdan her zaman sonuç çıkmayabilir. Ancak mahkemede delil olarak kullanılabilir.

KIDEM TAZMİNATI İÇİN DAVA AÇMA

İŞKUR’dan sonuç alınamaması durumunda ise İş Mahkemesine dava açılabilir. Dava açmak için İŞKUR’a başvurmak gerekmemektedir. Dikkat edilmesi gereken konu işten ayrıldıktan sonra 10 yıl geçmemiş olmasıdır. 10 yıllık süre zaman aşımına tabidir.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, bir işçinin en az 1 yıl boyunca çalıştığı işyerinden, belirli şartlar altında işten ayrılması neticesinde aldığı toplu paradır. Son altı ay aldığı ücretin brütü üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. Çalıştığı yıl başına bir maaş ücret işçiye ödenir. Sadece damga vergisi kesilir.

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