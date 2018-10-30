Kurban ve Ramazan bayramları hangi günlere denk geliyor? 2019 resmi tatil günleri…

2019’daki resmi tatiller çalışanlar ve öğrenciler tarafından internette sık sık sorgulanıyor. Resmi Gazete’de “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” olarak yayınlanan bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

2019’daki resmi tatiller, dini bayram tatilleri Resmi Gazete’de yayınlandı. 2019’da Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatilleri ne zaman? Çalışanlar ve öğrencilerin merakla bekledikleri Ulusal ve resmi tatiller 2019’un hangi günlerine denk geliyor? İşte o tatil takvimi…

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kanunu şöyledir:

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.