Bütçe beş ayda 20,5 milyar lira açık verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Merkezi yönetim bütçesi mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi.” dedi.

Maliye Bakanlığı verilerine göre Mayıs ayında ve yılın ilk beş ayında merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri şöyle:

*2017 yılı Mayıs ayında 6.4 milyar TL fazla veren bütçe, 2018 yılı Mayıs ayında 2.7 milyar TL fazla verdi

*2017 yılı Mayıs ayında 10 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Mayıs ayında 8.7 milyar TL faiz dışı fazla verildi

*Mayıs’ta bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.8 artarak 70 milyar TL oldu.

*Bütçe giderleri ise Mayıs’ta yüzde 31.7 artarak 67.3 milyar TL oldu

*2017 Ocak-Mayıs döneminde 11.5 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 20.5 milyar TL açık verdi

*2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 14.2 milyar TL faiz dışı fazla veren bütçe 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 11 milyar TL faiz dışı fazla verdi

*Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 artarak 302.1 milyar TL oldu

*Ocak-Mayıs döneminde bütçe giderleri yüzde 20.9 artarak 322.5 milyar TL oldu

AA- REUTERS