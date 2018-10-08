Maliyetler artınca vatandaşlar sigortacıya koştu

Döviz kurunun artmasıyla birlikte vatandaş canının ve malının kıymetini bir kez daha anlayarak sigortacılara koştu. Sektörün uzmanlarına göre son dönemde ev, araba ve sağlık sigortası yaptıranların sayısı ciddi arttı. TÜİK rakamlarına göre Eylül 2017'de 1382 TL olan sağlık sigortası bir sene sonra 1793 TL'ye çıktı.

Döviz kurunun yükselmesiyle birlikte vatandaşlar da kendine göre önlemler almaya başladı. Örneğin daha önce ‘Sigorta yaptırmasam da olur, bir şey olursa kendi cebimden karşılarım’ düşüncesiyle yaklaşan vatandaşlar, döviz kurundan kaynaklı maliyetler artınca evine, arabasına ve hatta kendine sağlık sigortası yaptırmaya başladı. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı geçen yıla oranla sigorta ücretlerinin artmasına rağmen sigorta yaptıranların sayısının yüzde 35 oranında arttığını söylüyor.

SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRANLARIN SAYISI ARTTI

Daha önce evine, aracına ve hatta kendisine sigorta yaptıranların sayısının bu yıl yüzde 35 oranında arttığını söyleyen İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı sozcu.comtr’ye yaptığı açıklamada, “Döviz kurunun yükselmesi sigorta yaptıranların sayısını artırdı. Örneğin geçen sene sigorta yaptırmayan vatandaşlar maliyetlerin arttığını görünce ve bunu karşılayamam endişesiyle sigorta yaptırmaya başladı. Hiç böyle olmamıştı. En çok artış da araç ve sağlık sigortasında görülüyor” dedi.

İLERLEYEN GÜNLERDE FİYATLAR ARTABİLİR

İlerleyen günlerde sağlık ve araç sigortalarında da maliyetlerden kaynaklı bir fiyat artışı olabileceğini de belirten Bağcı, “Otomotiv ve sağlık sektöründe maliyetler yüzde 80 oranında arttı. Bu artışlar daha vatandaşa yansımadı. Ancak ilerleyen günlerde sigorta fiyatlarında bir artış yapılabilir. Örneğin hastanelerde, doktor ücreti, ameliyat ücreti, ilaç ücreti hepsinde bir fiyat artışı oldu. Ancak Sigorta fiyatlarında bu duruma paralel bir artış olmadı. İlerleyen günlerde sigortacı arkadaşlarımız bu durumu fiyatlarına yansıtabilir.” ifadelerini kullandı.

15 GÜNDE BİR FİYAT ARTIŞI SÖZ KONUSU

Sigorta Uzmanı Mine Baler ise ayakta değil yatarak olan sigortalarda yüzde 82’lik bir artış olduğunu bu sebeple de sağlık sigortalarında her 15 günde bir fiyat güncellemesi geldiğini söylüyor. Baler sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Hastane fiyatları çok fazla arttı. Bu sebeple de sigorta yaptıranların sayısında da ciddi bir artış söz konusu. İlk defa sağlık sigortasında 15 günde bir fiyat güncellemesi görüyoruz. Ayrıca sağlık sigortası yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar minimum 850 TL’den, maximum ise 3 bin TL’den sağlık sigortalarını yaptırılabilir” ifadelerini kullandı.

KASKOYU BOZDURUYORLAR

Maslak Atatürk Sanayi sitesinde görüştüğümüz Santana Otomotiv Servis Müdürü Osman Kabil, konuyla ilgili olarak daha önce müşterilerinin nakit parayla tamirlerini yaptırdığını ancak son dönemlerde fiyatların artmasından dolayı artık kaskodan yaptırdıklarını söylüyor. Kabil sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Parça fiyatları eskiye göre pahalandı. Eskiden vatandaşlar kaskosunu bozdurmamak için nakit verip hasarını cebinden karşılıyordu veya hiç kasko yaptırmayıp direk cebinden karşılıyordu. Şimdi durum değişti. Vatandaşlar artık bir far için bile kaskosunu bozduruyor. Çünkü bir far fiyatına kasko yaptırabiliyorlar.” dedi.

EKSPERLER DAHA DİKKATLİLER

Eksperlerin de eskiye göre hasarlı araçları daha dikkatli incelediğini belirten Kabil, “Eskiden eksper görevlileri hasarlı araca bakıp giderdi. Şimdi durum değişti. Hasarlı olan parçaları artık tek tek görmek istiyorlar. Fiyatlar artınca eksperlerde daha dikkatli davranmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

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