Marketlere ekmek freni

Ticaret Bakanlığı, büyük marketlerin toptan alım avantajını kullanıp üreticilerden ürünü ucuza alma oyununa son verecek yeni bir düzenleme getirdi. Böylece büyük marketler, örneğin 1 liraya satmak zorunda oldukları ekmek için fırınlara 50-60 kuruş değil en az 85 kuruş ödeyecek.

İlk defa ekmekte uygulanacak yeni sisteme göre, azami fiyatı tarifeyle belirlenen malları satın alan marketler satış fiyatının en az yüzde 85'ini üreticiye ödemek zorunda olacak.

Uygulamanın ileride ekmek dışındaki ürünler için de zorunlu hale gelebileceği ifade ediliyor. Ticaret Bakanlığı, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te önemli bir değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmeler, azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden daha az ödeme yapamayacak.

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Düzenlemeyi değerlendiren uzmanlar, yönetmelik değişikliğinin halen sadece ekmeği kapsasa da önümüzdeki dönemde bir çok ürün için zemin oluşturduğunu söyledi. Sistemin özellikle tarımsal ürünlerde etkili olabileceğini belirten uzmanlar, “Birçok tarımsal ürün örneğin tarlada 10 kuruşsa tezgahta 100 hatta 200 kuruşa satılıyor. Büyük marketler tarlayı tümden kapatıp 10 kuruşa çiftçiden aldığı bir ürünü tezgahında 2 liraya satabiliyor. Eğer esnaf ya da ticaret odası bu ürün için örneğin azami 1 liralık satış fiyatı belirlerse market o malın kilosunu 1 liradan yukarı satamayacağı gibi üreticiye de 10 kuruş değil, 85 kuruş ödemek zorunda kalır. Böylece hem o ürünün fiyatı ucuzlar hem de üretici para kazanma imkanı bulur” dedi.